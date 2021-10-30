Новосибирск, , 17:20 — REGNUM В Новосибирской области в отношении 30-летнего сотрудника полиции за «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Полиция

По данным следствия, 22 октября 2021 года он, находясь в дежурной части отделения полиции, распылил перцовый баллончик в комнате задержанных, «отчего 33-летний мужчина испытал физическое страдание».

В ходе допроса вину фигурант по делу признал. Расследование продолжается.