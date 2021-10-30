Донецк, , 17:17 — REGNUM В результате обстрела севера Горловки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) получили ранения трое мирных жителей. Об этом 30 октября сообщили «Донецкому агентству новостей», в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ранения обстрелом со стороны ВФУ получили три мирных жителя в горловском поселке Гольмовский», — сказала источник.

В настоящее время уточняются подробности данного обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что власти Украины, обостряя ситуацию в Донбассе, пытаются вызвать полномасштабные военные действия.