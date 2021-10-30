Кемерово, , 17:06 — REGNUM В Кемерове 1 и 2 ноября в пункте вакцинации в ТЦ «Север» состоится социальная акция по поощрению старшего поколения за прививку от коронавируса. Акция организована Российским Красным Крестом и Кемеровской городской организацией ветеранов, сообщили в кузбасском минздраве.

Вакцинация от коронавируса Кб8.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Кемеровчане старше 60 лет, пришедшие в эти дни на пункт вакцинации в ТЦ «Север» и сделавшие прививку первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, получат подарок», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что социальная акция проходит «в целях мотивации кемеровчан в возрасте 60 лет и старше к вакцинации от COVID-19».