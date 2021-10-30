Дамаск, 30 октября 2021, 16:57 — REGNUM В Сирии, в пригороде Дамаска, началась ракетная атака. Об этом сообщает агентство Sana.
По данным агентства, ракетный обстрел идет со стороны оккупированных Голанских высот. Система противовоздушной обороны отражает агрессию со стороны Израиля.
Вооруженные силы Израиля начали атаковать значимые объекты, для этих целей они использовали ракеты класса «земля-земля».
Напомним, ранее в сирийской провинции Хама на складе боеприпасов произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек.