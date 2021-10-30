Дамаск, 30 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Сирии, в пригороде Дамаска, началась ракетная атака. Об этом сообщает агентство Sana.

getarchive.net Пуск ракеты

По данным агентства, ракетный обстрел идет со стороны оккупированных Голанских высот. Система противовоздушной обороны отражает агрессию со стороны Израиля.

Вооруженные силы Израиля начали атаковать значимые объекты, для этих целей они использовали ракеты класса «земля-земля».

"Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет», — отметили журналисты сирийского агентства.

Напомним, ранее в сирийской провинции Хама на складе боеприпасов произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек.