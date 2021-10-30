Новосибирск, , 16:53 — REGNUM Новосибирским сельхозпроизводителям с начала 2021 года перечислено уже 2 млрд 341 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона.

Сельское хозяйство sebagee

«До конца 2021 года до сельскохозяйственных товаропроизводителей планируется довести еще 1 млрд 277 млн рублей средств государственной поддержки, в том числе по двум новым направлениям субсидирования: это компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, по данной мере предусмотрено 412 миллионов рублей, и возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, здесь финансирование составит 163 млн рублей» — прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства области Светлана Невзорова.

Отметим, что в 2021 году региональную госпрограмму пополнили сразу пять новых мер государственной поддержки.