Курган, , 16:44 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела оператора, который устанавливал передвижную камеру видеофиксации дорожно-транспортных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД Avtouragan.ru

Ранее судимый 38-летний житель Кургана передвигался на машине из Макушинского района в областную столицу. На участке автодороги «Иртыш» на территории Варгашинского района он увидел, как оператор устанавливает передвижную камеру фиксации нарушений ПДД.

Сбавив скорость, злоумышленник достал пневматический пистолет и произвёл выстрел в направлении оператора, повредив стекло его автомобиля, и поехал дальше.

Потерпевший сел в машину и отправился вслед за стрелявшим, параллельно сообщив об инциденте в полицейским, которые задержали подозреваемого. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).