Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Сотрудник Эрмитажа в первый день локдауна в Санкт-Петербурге сломал посетителю нос. Свой поступок мужчина объяснил всеобщей нервозностью из-за введения QR-кодов. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе музея.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел днем 30 октября. Напомним, с этого дня в Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введены новые правила посещения общественных мест. Так, посетить музеи и театры можно только по QR-кодам.

Как рассказал пострадавший молодой человек и его спутница в социальных сетях, у них были QR-коды, на выходе они замешкались, чтобы показать их охраннику. После чего молодой человек получил удар кулаком в нос.

О происшествии стало известно общественности, администрация музея поспешила прокомментировать ситуацию. Так, случившееся в музее назвали «неприятным инцидентом» и объявили, что в настоящее время проходит служебное расследование инцидента.

«Сотрудник, совершивший проступок, полностью признаёт свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и её влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности», — пояснили в музее.

Эрмитаж принес извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия.