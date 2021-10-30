Новосибирск, , 16:38 — REGNUM В Новосибирской области в настоящее время просматривается положительная динамика соблюдения масочного режима в общественном транспорте. При этом встречаются категории пассажиров, которые не желают надевать маски. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Масочный режим Sev.gov.ru

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Так, в ходе рейда накануне, 29 октября, было проверено 73 единицы техники и составлено семь протоколов на физических лиц, с 40 гражданами были проведены разъяснения о важности соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

«Рейд проводился на конечной остановке общественного транспорта, куда прибывают жители пригородных поселений. Мы видим, что они соблюдают масочный режим более строго, чем жители города Новосибирска», — отметил заместитель начальника управления организации пассажирских перевозок минтранса Андрей Бенимецкий.

Отмечается, что при проведении рейдов полицией ежедневно составляется от трёх до десяти протоколов на физических лиц.