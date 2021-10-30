Москва, 30 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью советского и российского диктора Игоря Кириллова выразил президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Игоря Леонидовича Кириллова, — говорится в телеграмме. — Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения».

В тексте сообщения отмечается, что Кириллов был «достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», а также всегда «трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу».

Как передавало ИА REGNUM, легендарный диктор Игорь Кириллов скончался в Москве в возрасте 89 лет.

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