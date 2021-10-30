Кемерово, 30 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра днём, 31октября, и ночью 1 ноября ожидаются осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасаясь под зонтиком от мокрого снега

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Также по прогнозу в эти дни — снег, местами гололёдные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 15−20 м/с, местами усиление до 25−27 м/с, похолодание, на дорогах гололедица.

Отметим, что сегодня, 30 октября, в Кузбассе также наблюдались мокрый снег и отложение мокрого снега, передаёт корреспондент ИА REGNUM.