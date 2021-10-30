Новосибирск, 30 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска может вырасти до 30 рублей. Об этом сообщает редакция «Сиб.фм» со ссылкой на источники в транспортной сфере города.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

«В мэрию областного центра обратилось большое количество перевозчиков, настаивающих на необходимости увеличения тарифа в связи с ростом цен на топливо. Отмечается, что экономисты администрации и чиновники-транспортники готовят документы о повышении стоимости проезда. Причём речь идёт об увеличении стоимости поездок как в наземном транспорте, так и в метро», — уточнили в СМИ.

Отмечается, что решение об увеличении цены проезда может быть принято уже в декабре 2021 года. Точный размер роста тарифа пока неизвестен.