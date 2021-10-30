30 октября 2021 | Время чтения 31 мин

Арташес Гегамян, , 18:45 — REGNUM События минувшей недели в Республике Армения (РА), несмотря на кажущуюся обыденность, в моем понимании, требуют всестороннего, глубокого осмысления, осознания того опасного положения, в котором оказалась Армения в наши дни. Начинать статью с подобных алармистских оценок — это вовсе не примитивная уловка автора, преследующая цель побудить читателей дочитать ее до конца. Отнюдь не это побудило меня поделиться своими раздумьями и тревогами с читателями в связи с завершающими актами власть предержащих Армении по реализации (тщательно проработанного спецслужбами с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6)) сценария по подрыву основ армянской государственности. Не приведи Господь случись такое, будут созданы благоприятные условия для установления турецкого протектората над Арменией и ее поэтапного подчинения Турции.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Чтобы уважаемому читателю было понятно, на чем основан мой столь тревожный вывод, сошлюсь на конкретные факты.

Так, 12 октября 2021 года Статистический комитет Республики Армения (Армстат) опубликовал сборник «Индекс потребительских цен в Республике Армения в январе-сентябре 2021 года». Анализируя показатели, приведенные в этом сборнике Армстата, невольно перед глазами вырисовывается удручающая картина бедности, тревоги и безысходности, в котором оказалась значительная часть населения Республики Армения (РА). Вдумайтесь, уважаемый читатель, в далее приводимые официальные данные Армстата. В сентябре 2021 года в РА имело место существенное повышение потребительских цен на продукты первой необходимости, а именно: подорожание пищевых продуктов (в целом) составило 15,4%, мяса свинины — 40,2%, мяса птицы — 18,3%, яиц — 27,4%, масла — 14,2%, прочих пищевых жиров — 49,6%, овощей — 64,5%, картофеля — 66,7%, сахара — 31,1%. При этом заметим, что за 8 месяцев текущего года имел место существенный рост государственного долга РА. Так, если на 1 января 2021 года государственный долг РА составил $7 млрд. 968 млн. 486 тыс., то уже на 1 сентября т.г. госдолг РА составил $8 млрд 952 млн 656 тыс. По оценкам заслуживающих доверие экспертов, к концу текущего года при таком ощутимом росте цен каждый второй житель Армении окажется на уровне черты бедности.

Замечу, уважаемый читатель, что этот антирекорд есть убедительное свидетельство полной неадекватности Никола Пашиняна и Ко, впрочем, подобный исход был изначально четко просчитан режиссерами государственного переворота апреля-мая 2018 года. Сей замысел был сколь циничен и коварен, столь и действенен. Ведь подобная удручающая картина в РА, являющейся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в стране, являющейся военно-политическим союзником Российской Федерации, создала благодатную почву для открытого использования наймитами спецслужб (CIA и MI6) этих фактов для возложения всей ответственности за подобное положение дел на Россию. Их доводы лживы и циничны, но от этого не менее опасны. Они обвиняют Россию, которая, якобы держа в вассальной зависимости руководство Армении, изолирует ее, чем будто бы сводит на нет сердобольное и неуёмное желание коллективного Запада (читай США, Великобритании и Евросоюза) протянуть руку помощи Армении. Чтобы не быть голословным, попрошу читателей ознакомиться с видеозаписью этакой душещипательной «импровизированной» встречи (естественно тиражируемой соросовскими масс-медиа) одного из пропагандистов коллективного Запада, которая двумя днями ранее имела место в центре города Еревана.

Никол Пашинян Gov.am

Примечательно, что о плачевном социальном положении, в котором оказалась РА, было отмечено и в опубликованном Всемирным банком докладе «Экономическое развитие региона Европы и Центральной Азии, Весна, 2021» (Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2021). Этот доклад по известным причинам со стороны «победоносных» властей РА (имеется в виду победа пашиняновской партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в НС РА, состоявшихся 20 июня 2021 года) остался незамеченным, уж тем более не стал предметом досконального осмысления причин крайне тревожного положения, в котором оказалась РА. Справедливости ради отметим, что 31 марта 2021 года об этом докладе ВБ было упоминание в интернет-издании ARKA NEWS Agency, опубликовавшем статью под заголовком «Уровень бедности в Армении превысил 51% в 2020 году — ВБ».

Считаю важным отметить, что подобное тревожное социально-экономическое положение в РА имеет место быть в условиях незаживающих травм, нанесенных гражданам Армении Карабахской войной (сентябрь-ноябрь 2020 года). При этом следует констатировать тот факт, что чувство тревоги, глубокой моральной неудовлетворенности продолжает сохраняться до настоящего времени и в период установившегося год назад перемирия в Нагорном Карабахе. Перемирия, которое состоялось исключительно благодаря усилиям президента Российской Федерации, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина, перемирия, предотвратившего геноцид армян Республики Арцах. Так вот, уважаемый читатель, в наши тревожные дни 21 октября 2021 года в ходе пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», в работе которого принял участие Владимир Путин, один из участников заседания задал ему вопрос по Южному Кавказу, в котором, в частности, говорилось: «…Придуман формат, который получил поддержку и России тоже, — «три плюс три». Но он пока не действует. У Ирана, Азербайджана и России был формат по коридору «Север-Юг». У Ирана, России и Турции был трехсторонний формат, борьба с терроризмом… Не считаете, что нужны более ускоренные инициативы, чтобы создать какой-то формат?» Не скрою, уважаемый читатель, что я самым тщательным образом пересматривал видеозапись и неоднократно вчитывался в строки из ответа глубокоуважаемого Владимира Владимировича и при этом размышлял о том, а каковы должны быть действия армянского государства, да-да, я не оговорился, государства — властей и оппозиции, гражданского общества Армении, чтобы предельно конструктивно воспользоваться видением президента России о создании «условий долгосрочного урегулирования в регионе в целом»? Прежде чем поделиться своими мыслями на эту тему, приведу выдержку из ответа Владимира Владимировича Путина: «…ничего важнее, кроме чем сохранить человеческие жизни, и быть не может. Тем не менее есть еще важные аспекты, а именно: нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества, хочу это подчеркнуть, мирного сосуществования, а в этом все заинтересованы. Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахичеванью, тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации. Одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, — наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее. В принципе Армения в этом заинтересована. Разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. И это и в одном, и в другом случае должно привести к достижению главной цели — к созданию безопасного существования двух государств и созданию условий для экономического развития. Возможно это сделать или нет? Возможно, и мы сделали все, что от нас зависит, для того чтобы кровопролитие было прекращено (да благословит Россию и Вас, господин президент, Бог. — А. Г.), но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг, уже свыше 50 тысяч беженцев вернулись к своим родным местам… Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Но здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России (подчеркнуто мною. — А. Г.). Почему? Есть очень простые, прагматичные вещи — потому что в Генштабе Российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период… Главное — добиваться главной цели: создания ситуации безопасности и будущего строительства отношений в позитивном ключе. Пока то, что мы ставим перед собой в качестве целей, в целом нам удается добиться. Конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. А ведь дело не в том, что соответствующей статьей нашего заявления (имеется в виду трехстороннее Заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года. — А. Г.) предусмотрено возможное продление пребывания российского контингента (имеется в виду пребывание российских миротворцев в Республике Арцах. — А. Г.). Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами. Вот что самое главное. Надеюсь, что нам удастся это сделать».

Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Очень хотелось надеяться, уважаемый читатель, что вышеизложенное событие и факты, свидетельствующие о тяжелом социально-экономической положении в РА, должны были стать предметом досконального изучения и осмысления со стороны как властей, так и оппозиции к ним, естественно, с широким привлечением в этот процесс ученых, политологов, представителей творческой интеллигенции, почему нет, и соросовских прихлебателей, а также самых разных агентов влияния, щедро финансируемых спецслужбами коллективного Запада. Я не оговорился, уважаемый читатель, когда упомянул последние две откровенно враждебные РА категории армянского общества. Благо, что они не настолько профессиональны, чтобы в ходе дискуссий суметь замаскировать подлинные замыслы своих работодателей, а по-простому — хозяев, что в дальнейшем поможет выработать принципиальные подходы к урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Подходы, которые будут понятны гражданам Армении, даже тем 25% избирателей (от их общего числа), которые на внеочередных выборах в парламент Армении проголосовали за Пашиняна, главного исполнителя гибельных для РА замыслов спецслужб Запада.

Уже не приходится сомневаться в абсолютной необходимости того, что при выработке принципиальной позиции по урегулированию отношений Армении и Азербайджана следует учесть сложившуюся в мире крайне сложную геополитическую обстановку, в которой пребывают ведущие акторы международных отношений. Речь о странах коллективного Запада, которые свои провалы во внешней и внутренней политике увязывают с Россией. С Россией, взвешенная, убедительная своей аргументацией внешняя политика которой, проводимая ее президентом, глубокоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, постепенно становится воистину причиной тектонических сдвигов в сознании лидеров ведущих стран Запада. Даже суровый северный ветер Борей (имя, которым нарек себя Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании) своими действиями все более начинает походить на своего брата, самого мягкого из ветров, ласкательного, легкого ветра (в представлениях древних римлян) Зефира, считающегося посланником весны (в нашем случае — президента США Джозефа Байдена, пребывающего в возрасте, по образному выражению Габриеля Гарсиа Маркеса, «осени Патриарха») осознал превосходство и величие России и его достойнейшего президента, а осознание этой истины послужило причиной того, что недавно, руководствуясь исключительным для политиков Туманного Альбиона инстинктом выживания, Борей позвонил Владимиру Путину. Да простят меня уважаемые читатели за подобное лирическое отступление, каюсь и не буду далее злоупотреблять вашим терпением, а всего лишь вкратце изложу реакцию политического класса на подходы Владимира Владимировича Путина всего лишь на примере РА касательно урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Итак, 27 октября 2021 года парламентское большинство в лице правящей партии «Гражданский договор» отклонило принятие предложенного оппозиционными фракциями НС РА VIII созыва «Армения» и «Честь имею» проекта заявления Национального Собрания Республики Армения, озаглавленного «Ситуация на линии соприкосновения между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и проблемы делимитации» (далее — Документ). Скажу прямо, уважаемый читатель, что ознакомившись с текстом Документа, я был уверен в том, что он может быть положен в основу совместных действий политического класса Армении (властей и оппозиции), да и всего армянского общества в консолидации усилий по преодолению катастрофических последствий Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года). Более того, этот Документ мог стать основой создания единого фронта всех здоровых политических сил и народа по нейтрализации угроз самому существованию государственности Армении, исходящих от неоосманского и апшеронского султанов Эрдогана и Алиева. Мои надежды на подобную реакцию и оптимистические ожидания были основаны на оценках и выводах, содержащихся в этом Документе. Ценность Документа, по моему убеждению, заключается в его полном соответствии нормам международного права и положениям Конституции Республики Армения. Более того, Документ, представленный на утверждение НС РА, не содержит никаких выпадов в адрес правительства РА, премьер-министра Н. Пашиняна, то есть пронизан духом конструктивизма, включающим детальное обоснование конституционности выдвигаемых в нем оценок (что, на мой взгляд, было уместно в силу необразованности отдельных вершителей судеб современной Армении). Не стану приводить полный текст Документа, представленного оппозицией, а приведу лишь выдержки из его текста под рубрикой «Требуем от правительства Республики Армения»: а) Воздержаться от каких-либо переговоров, устных или письменных договоренностей, которые нарушают требования Конституции Республики Армения и коллективную волю армянского народа, выраженную в Декларации о независимости (Декларация о независимости Армении — правовой документ, в котором провозглашалось начало процесса утверждения независимой государственности и излагались фундаментальные принципы армянской государственности, была принята 23 августа 1990 года на первой сессии Верховного Совета Армянской ССР — ред.); б) О процессах, происходящих в различных форматах парламента, обеспечить предоставление Национальному Собранию достоверной информации в вопросах проведения реформ в Вооруженных Силах и в целом касающихся системы безопасности по возможности проявлять публичность, проводить как профессиональные обсуждения, так и обсуждения в различных парламентских форматах; в). На передовой линии обеспечить проведение необходимых инженерно-укрепительных работ и установку технических систем. Ускорить преобразование и модернизацию систем безопасности, сделав их соразмерными угрозам и вызовам послевоенного периода».

Здание парламента Армении Marcin Konsek

Так вот, уважаемый читатель, даже столь лаконичные требования оппозиции правительству РА стали формальной причиной для блокирования и неутверждения в НС РА Документа. Руководитель правящей фракции НС РА «Гражданский договор» А. Конджорян в своем выступлении по данному вопросу заявил, что текст Документа парламентское большинство получило вчера, то бишь 26 октября, во второй половине дня (по сути признаваясь в том, что не было времени для согласования Документа со своими кураторами, закордонными поводырями или их представителями в РА). «Политическое большинство не участвовало в процессе составления заявления», — отметил он. По его словам, в заявлении нашли место также формулировки, которые имеют внутриполитический контекст (оппозиция не учла, что для Пашиняна и Ко крайне важен не внутриполитический контекст, а то, каким будет его внешнеполитический контекст и умещается ли он в четко регламентированное из-за бугра прокрустово ложе, уготованное спецслужбами коллективного Запада для пашиняновской Армении, ставшей объектом переговорного процесса), а также «подходы, которые являются политическим нарративом оппозиции и не могут быть в таком заявлении». Услышав подобную ахинею из уст руководителя фракции парламентского большинства, первое, о чем я подумал, так это то, что он абсолютно не понял сути представленного оппозицией на утверждение парламента Документа. Если допустить, что он понял, о чем говорится в заявлении, значит он не понимает смысла определения «политический нарратив». Однако и этот возможный довод я отвел, зная о том, что Конджорян, в отличие от Никола Воваевича, окончил Ереванский государственный университет, даже аспирантуру. Более того, его заокеанские кураторы (заблаговременно зная, что пользующаяся их покровительством некогда парламентская фракция «Светлая Армения» по их же сценарию не пройдет в НС РА VIII созыва заблаговременно перевели сего деятеля в политическую силу, руководимую их ставленником, Николом Воваевичем себя любимым) не рекомендовали бы его на должность руководителя фракции «Гражданский договор», не будучи уверенными в его абсолютном подчинении и исполнении установок своих политических наставников. Не скрою, уважаемый читатель, что после госпереворота апреля-мая 2018 года, когда к власти в РА привели Пашиняна, моя фантазия получила новое дыхание, а применительно к данной теме обсуждения во мне пробудилась шальная мысль, как-то: а может Пашинян и Ко специально провалили принятие столь актуального Документа накануне возможной встречи президента РФ В.В.Путина с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашиняном, прекрасно понимая, что неутверждение Документа в случае естественного развития дальнейших событий чревато серьезными осложнениями внутриполитической обстановки в Армении. А в этом случае Пашинян, сославшись на осложнившееся внутреннее положение в РА, сможет отказаться от саммита Россия-Азербайджан-Армения. Читатель вполне резонно может задаться вопросом, как-то: а что это даст Пашиняну? Западные стратеги, уже не приходится говорить о неоосманском султане Эрдогане, очень болезненно восприняли четкое определение президента России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина о том, что «Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе, и здесь, конечно, без участив России невозможно ничего сделать. Но здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России». В случае срыва саммита Россия-Армения-Азербайджан на приходиться сомневаться, что будут предприняты все попытки для вовлечения в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном главным образом Турции. Ведь далеко не случайной была выдвинутая Турцией и Азербайджаном идея создания нового переговорного формата «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии и Турции, Ирана, России. С другой стороны, Пашинян и его Ко, провалив в парламенте РА принятие заявления «Ситуация на линии соприкосновения между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и проблемы делимитации», могут отчитаться перед своими кураторами с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6), а также перед их южно-кавказским политическим прорабом неоосманским султаном Эрдоганом и его политическим десятником в лице апшеронского султана Алиева о своих самоотверженных николпашиняновских действиях в качестве ответной услуги, мягко выражаясь, за их благосклонность за, скажем так, не потраченные турецкими и азербайджанскими ястребами $5 млрд. в качестве оплаты за сдачу 75% территории Республики Арцах ценою жизни пяти тысяч убиенных, более 10 тысяч раненых, 35−40 тысяч семей, потерявших свой кров в Гадрутском районе и городе Шуши Нагорно-Карабахской Республики. Есть и другие побудительные мотивы подобных, прямо скажем, предательских действий пашиняновских прихвостней, которые в случае, вне всякого сомнения, предстоящего беспристрастного судебного разбирательства неизбежно, будут квалифицироваться как измена Родине. Думается, уважаемый читатель согласится, что при внимательном анализе последних действий властей создается впечатление, что Пашинян находится в поиске наиболее безопасных путей своего ухода от ответственности, то есть создания надлежащих предпосылок для своей отставки с должности премьер-министра РА. К примеру, было далеко не случайным, что в столь тревожное для РА время Пашинян и Ко затеяли обсуждение законопроектов о внесении поправок и изменений в Закон об идентификационных картах и в Закон о паспортах. Чтобы не нагромождать статью подробностями, свидетельствующими о побудительных причинах принятия, на первый взгляд, кажущихся несвоевременными изменений в указанных законах РА, напомню читателям, что в РА до настоящего времени не утихают слухи о предоставлении накануне Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) азербайджанцам (предположительно диверсантам) 1400 армянских паспортов. Уверен, что с отставкой Пашиняна Генеральная прокуратура РА проведет тщательное расследование этого вопроса, который еще в декабре 2020 года был поднят юристами и правозащитниками, проводившими акцию перед зданием Генеральной прокуратуры РА. В ответ на вопрос участника акции, правозащитника Рубена Меликяна о том, что: «Теперь у меня есть конкретный вопрос: говорят, что азербайджанцам было выдано 1400 армянских паспортов, было ли возбуждено дело по этому поводу?» советник Генерального прокурора РА Гор Абрамян, который встретился с участниками акции, сказал, что: «Да, этот вопрос подлежит расследованию».

В Нагорном Карабахе Nkrmil.am

Смею думать, что уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, а именно: почему в данной статье я не упоминаю о деятельности в столь судьбоносное для страны время имя президента РА Армена Вардановича Саркисяна. Поверьте, уважаемый читатель, что это дело отнюдь не из легких, ибо велика вероятность лишь половинчато раскрыть образ этой весьма неординарной личности, которому все чаще и чаще приписывается теневое руководство, кураторство над квалифицируемыми оппозицией предательскими действиями самого Никола Пашиняна, именуемого патриотическими политическими силами РА не иначе, как Николом-предателем. Утверждать наличие факта кураторства, осуществляемого президентом РА над Н. Пашиняном, я бы воздержался. Я склонен думать, что Армен Варданович вполне может быть «своим» как для спецслужб Великобритании (MI6), США (ЦРУ), впрочем так и для спецслужб какой-либо третьей страны. Однако, чтобы предполагать, что он является тройным агентом, нужно дополнительное изучение и сопоставление самых разных фактов из его «трудовых» бдений, «изматывающих» поездок по самым непредсказуемым маршрутам планеты Земля. Но, повторюсь, это тема отдельного анализа, однако ограничиться этими предположениями означало бы умалить его интеллектуальные порывы в целях поиска установления мира в период после Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года). Нет-нет, уважаемый читатель, я не стану в подробностях расписывать его весьма своеобразные поствоенные визиты (в основном, рабочие визиты) в самые разные страны планеты Земля, а лишь замечу, что в период с мая 2018 года по декабрь 2020 года Армен Саркисян успел 38 раз выехать с визитами за рубеж. Причем 33 визита были рабочими, 3 — официальными и 2 — государственными. (Список международных президентских поездок Армена Саркисяна — Википедия — List of international presidential trips made by Armen Sarkissian). Весьма интересна и география поездок: Франция (6 раз), Великобритания, США, Швейцария, Италия, ФРГ, Португалия, Япония, Испания, Израиль, Бельгия, Сербия (государственный визит), Катар (государственный визит), ОАЭ, Иордания. Не обделил своим вниманием президент РА и Россию, побывав 28 ноября 2020 года в Москве с частным визитом, впрочем, в 2018—2020 гг. он дважды с рабочими визитами был в Грузии и Белоруссии, а также в мае 2019 года с рабочим визитом посетил Казахстан. За истекшие 10 месяцев 2021 года президент РА А. В. Саркисян побывал с рабочими визитами в Японии, России, Казахстане, во Франции, в Объединенных Арабских Эмиратах, с официальными визитами — в Грузии и Ватикане, с государственным визитом — в Италии. В этом ряду особо хотелось бы выделить состоявшийся 26 октября 2021 года рабочий визит в Саудовскую Аравию, который пресс-служба аппарата президента РА определила как: «Это беспрецедентное событие однозначно является поворотным в международных отношениях Армении (надо полагать, что там решился вопрос членства не имеющей нефтяных ресурсов Армении в ОПЭК. — А. Г.) со времени обретения Арменией независимости в условиях отсутствия дипломатических отношений между РА и Саудовской Аравией, когда ни один чиновник из Армении никогда не посещал эту страну, Президент Армении сделал исторический шаг, впервые совершив визит в это арабское государство, имеющее исключительную роль и значение в исламском мире». В связи с визитом в Саудовскую Аравию не приходится сомневаться в соответствующей, отнюдь не восторженной реакции со стороны официального Тегерана, тем более с учетом того обстоятельства, что Исламская Республика Иран является второй Родиной благороднейших родителей Армена Вардановича, пользовавшихся большим уважением в армянской диаспоре Ирана.

Армен Саркисян во время визита в Саудовскую Аравию President.am

Теперь несколько слов о земных делах нашего президента. Так вот, уважаемый читатель, 28 октября 2021 года генеральному директору российского телеканала РБК Илье Доронову удалось взять интервью у президента РА уже в Дилижане (помните, уважаемый читатель, что название этого города упоминалось в прекрасном фильме «Мимино» талантливого режиссера Георгия Данелия, где герой фильма, блистательный исполнитель роли Рубика Хачикяна Мгер (Фрунзик) Мкртчян представляет главному герою фильма Валико Мизандари (Мимино), пилоту вертолета МИ2 (его роль блестяще исполнил Вахтанг Кикабидзе) Дилижан, который, с его слов, «после Сан-Франциско имеет вторую в мире по вкусовым качествам питьевую воду») у президента РА Армена Вардановича Саркисяна. Внимательно посмотрев видеозапись интервью, я мысленно перенесся в начало ХХ века, когда 6 октября 1920 года выдающийся английский писатель и публицист Герберт Джордж Уэллс в Москве провел интервью с вождем революции Владимиром Ильичом Лениным. Я не стану приводить подробностей из этого интервью, а всего лишь напомню читателям, что слова Ленина о планах преобразования страны, в том числе об электрификации России, намерениях построить крупные электростанции для нужд населения, транспорта и промышленности, об обеспечении светом губерний России, о восстановлении разрушенных железных дорог и прочих грандиозных планах, оптимизм и напор Владимира Ильича на фоне разрухи в стране побудили Герберта Уэллса назвать Ленина «кремлевским мечтателем» — определение, ставшее впоследствии крылатой фразой. Думаю, что уважаемый Илья Доронов и Армен Саркисян не сильно обидятся на меня, что интервью в Дилижане вызвало во мне подобные ассоциации. Увы, за годы своего президентства А. В. Саркисян так и не хочет признаться, что побудительные мотивы деятельности пашиняновской власти подчинены реализации выдавливания России из Республики Армения, даже ценой разрушения армянской государственности, и полного подчинения РА члену НАТО, ближайшему союзнику Великобритании эрдогановской Турции. Причем направленная на достижение этой цели работа всех ветвей государственной власти Армении четко проглядывается даже в подобострастных нарушениях государственного протокола РА. За примерами далеко ходить не надо. Так, 21 октября 2021 года в Ереване с визитом был один из чиновников среднего ранга блока НАТО, специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис. Официальный Ереван в порыве своего подобострастия к блоку НАТО (надо полагать, что в знак благодарности за действия члена НАТО Турции в ходе Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года), военные ястребы которой вместе с азербайджанскими головорезами, в прямом смысле этого определения, а также с сирийскими наемниками-террористами на сей раз не учинили геноцид армян Республики Арцах) принимал г-на Хавьера Коломину Пириса на высоком уровне. Вот лишь некоторые заголовки статей из провластных интернет-изданий: «Пашинян принял специального представителя генсека НАТО», «Армен Саркисян принял спецпредставителя генсека НАТО Хавьера Коломину Пириса (видео)», «Глава МИД Армении принял спецпредставителя генсека НАТО». В указанных и многих других публикациях в связи с визитом спецпредставителя генсека НАТО в РА проскальзывали какие-то непонятные оттенки чувства этакой провинциальной гордости, вызывающей и гнев, и обиду, что потерявшая свою субъектность и скатившаяся до уровня объекта международных отношений николпашиняновско-арменсаркисяновская Армения, не скрывая от общественности, проявляет особые подобострастные чувства от общения с НАТО-вским коммивояжером. И лишь одна публикация на сайте интернет-издания Sputnik Армения вышла под заголовком «Роль Турции в войне в Карабахе снизила доверие к НАТО — Карапетян». Приведу текст этой публикации полностью, поступать так, по моему мнению, имеются веские причины: «Ереван, 21 октября — Sputnik. Роль члена НАТО Турции в 44-дневной войне в Карабахе снизила доверие к НАТО в плане сохранения стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече со спецпредставителем генсека Североатлантического альянса Хавьером Коломиной Пирисом (чем было обусловлено ранее имеющее место быть высокое доверие Аршака Карапетяна к НАТО, следует всерьез призадуматься). Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, Карапетян представил ситуацию с безопасностью, а также существующие в Карабахе угрозы после прекращения боевых действий». То есть министр обороны Республики Армения, страны-члена ОДКБ, судя по сообщению пресс-службы руководимого им министерства, по сути, отчитался и пожаловался чиновнику НАТО среднего ранга о шалостях члена НАТО Турции. Такие вот времена, такие вот нравы. Или, выражаясь на сленге братвы из окрестностей кинотеатра «Наири» города Еревана, любящих цитировать древнеримского политического и государственного деятеля, мыслителя, оратора, юриста и писателя, словом, родственной им души Марка Туллия Цицерона, O tempora! O mores!

Никол Пашинян и Хавьер Коломина Пирис Primeminister.am

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вполне определенные выводы: власти Армени, претворяя в жизнь установки спецслужб Запада с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6), потакая неприкрытым провокациям апшеронского султана Алиева, подстрекаемым неоосманским султаном Эрдоганом, дестабилизируют положение в приграничных районах Армении и Исламской Республики Иран. Их замысел — спровоцировать военную агрессию со стороны Азербайджана против суверенной Республики Армения с дальнейшим вовлечением Турции в роли этакого благородного миротворца в предстоящем переговорном процессе по урегулированию отношений Армения-Азербайджан, предполагаемом провести под эгидой Российской Федерации во главе с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Не вызывает сомнений и то, что визит натовского коммивояжера Хавьера Коломины Пириса в Азербайджан, Армению и Грузию был не чем иным, как разведкой перед предстоящим дипломатическим боем Турции (с благословения США и Великобритании) с Россией за свое более весомое присутствие в регионе Южного Кавказа, в том числе и в Армении, о чем свидетельствуют, в частности, и лакейские подобострастные послания Пашиняна через премьер-министра Грузии с мольбами о рандеву с самим неоосманским султаном Эрдоганом. Имевшее место 27 октября 2021 года блокирование парламентским большинством, ставшим послушным инструментом англосаксов и их турецких геополитических приспешников, заявления парламентской оппозиции «Ситуация на линии соприкосновения между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и проблемы делимитации» следует рассматривать исключительно в свете вышеотмеченной цели англосаксов и их новоявленных подручных неоосманов.

Вместо послесловия

В соответствии со сложившейся традицией, не хотелось завершать статью на тревожной ноте. К моему удовлетворению и на этот раз мы получили добрую весть: было заявлено о предстоящем светлом празднике торжества все еще не сломленного духа древнего христианского армянского народа, христианской цивилизации, а именно: в столице Армении Ереване, основанном в 782 году до нашей эры, уже появились афиши о том, что 11 ноября 2021 года в Доме камерной музыки имени Комитаса состоится сольный концерт тринадцатилетнего талантливого скрипача Александра Хачатряна. Одно лишь ознакомление с программой концерта, в которой предусмотрены произведения выдающихся композиторов Людвига Вана Бетховена (Соната №7), Эрнеста Шоссона (Поэма для скрипки с оркестром), Никколо Паганини (Интродукция и вариации на тему оперы Дж. Паизиелло «Прекрасная мельничиха»), для любителей классической музыки означает многое. Ведь эти произведения, которое наше юное дарование исполнит 11 ноября т. г., могут быть должным образом представлены на суд зрителей лишь при исключительной виртуозности их исполнителя. Двумя годами ранее мне повезло быть на запомнившемся до сего дня концерте Александра Хачатряна все в том же Доме камерной музыки. Слушая Алика, зал замирал и по окончании исполнения взрывался аплодисментами, а у многих из зрителей на глазах были слезы, слезы радости и гордости за Армению, которая даже в столь смутное время в своих недрах взращивает таланты. Здесь хотелось бы выразить слова благодарности и в адрес, бесспорно, мудрого педагога Александра Хачатряна, профессора Арташеса Мкртчяна, родителей Алика — Артема и Зары Хачатрян, которые посредством своего воспитанника и сына дают травмированным войной и неадекватными властями Армении людям уверенность в том, что, как было написано на кольце царя Соломона, «Проходит все, пройдет и это». Убежден, что не далек тот день, когда состоится великое пробуждение обманутого, загипнотизированного на протяжении последних двух десятилетий соросовской пропагандой значительной прослойки народа Армении. Народа, немалая часть которого за три с половиной года была жестоко обманута и подверглась суровому испытанию во время Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года), предательски проигранной нелюдями, оказавшимися во властных структурах Армении.

Дом камерной музыки имени Комитаса в Ереване Armineaghayan

В нашем бренном мире не бывает случайностей. В наши дни мировые монотеистические религии — христианство, ислам, иудаизм — подвергаются суровым испытаниям со стороны легионеров князя Тьмы, особенно агрессивные нападки на древние христианские цивилизации, каковой является армянская. Вне всякого сомнения, что в недалеком будущем прислужники сатаны будут низвергнуты в бездну. И этому процессу суждено начаться с Армении, в 301 году первой принявшей Христианство как государственную религию.

Завершить статью хотелось бы словами из Библии (Лк., 38 зач., VIII, 26−29. Исцеление гадаринского бесноватого): «…Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло…».

P. S. 27 октября т. г. интернет-издание World Crisis опубликовало статью известного российского политика и публициста, доктора экономических наук, заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ VIII созыва Михаила Геннадьевича Делягина под заголовком «Вечный Сорос: боевик глобальных спекулянтов». Я не стану в подробностях излагать эту умную и весьма актуальную и в наши дни статью Михаила Делягина. Приведу лишь некоторые выдержки из этой статьи: «Его (имеется в виду Сороса. — А. Г.) деятельность по смене властей наглядно выражает новые реалии: в слабых странах с разрушенной экономикой просто нет денег, на которых может вырасти самостоятельный политический слой, что вынуждает местных политиканов искать внешних хозяев, чтобы продаться им. Почти идеальным символом и представителем таких хозяев выступает Сорос, и он побеждает местных патриотов просто потому, что в их странах (в той же Армении, например) в силу экономической разрухи и малых масштабов вульгарно нет ресурсов, на которые можно опереться против внешней агрессии. Демократия в таких странах становится инструментом колониального управления, так как по самой своей природе отдает власть наиболее значимой силе общества, а таковой в разрушенных небольших обществах, как правило, оказывается внешняя сила». Что же, уважаемый читатель, Михаил Геннадьевич дал объективную оценку событиям последних лет, произошедшим в Республике Армения. Вместе с тем николвоваевическим ставленникам Сороса следует вдуматься в смысл последнего абзаца статьи М. Делягина: «Он (Сорос. — А. Г.) еще сохраняет свое влияние, он еще может нанести колоссальный ущерб, он еще уничтожит несколько стран — на это ресурсов хватит, — но он уже принадлежит прошлому. И, осознавая это, он будет отчаянно агрессивным, желая войти в историю победителем, а не обломавшим зубы на России и многократно промахнувшимся мимо неё Акелой. И нам нужно быть невероятно бдительными, инициативными, чтобы не стать его последней жертвой. Ведь это обидно вдвойне — стать жертвой трупа».

А ведь и впрямь будет до крайности обидно и непростительно, если позволить Пашиняну и Ко сделать Армению жертвой трупа…