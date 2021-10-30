Казань, 30 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 30 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи в составе хозяев поля стал Михаил Костюков, который забил единственный мяч.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты московского ЦСКА, в активе которых 23 балла, находятся на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле обыграл московский «Спартак» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:1.