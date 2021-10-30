Челябинск, 30 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам ещё почти 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

С начала недели в полицию обратились ещё 16 пострадавших. Среди них и безработные, и молодые, и пожилые, и руководители разных организаций, и предприниматели, и даже государственные служащие.

Наибольший вклад в копилку мошенников внёс один из жителей Еткульского района. Он захотел заработать на купле-продаже финансовых и лишился трёх миллионов рублей.