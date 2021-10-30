Новосибирск, 30 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Новосибирске ночью сегодня, 30 октября, шёл мокрый снег интенсивностью до 1 мм за 12 часов, ветер усиливался до 14−15 м/с. Снегопад продолжился утром. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«В Новосибирске 30 октября техника вышла на дороги и покрыла их реагентом. Дорожники нанесли толстый слой реагента на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Реагента насыпали толщиной примерно в один сантиметр», — рассказал читатель редакции «НГС Новости».

Отметим, что в этом году на дорогах Новосибирска будут использовать новую противогололедную смесь, в которой изменено соотношение отсева и соли. Центральную часть города будут обрабатывать реагентом «Бионорд».