Москва, , 16:05 — REGNUM Более 35 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 30 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В самолете

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще 18 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал Метеоновости сообщил, что антициклон из юго-восточной Европы принесёт тепло в Москву и Подмосковье 30 и 31 октября.