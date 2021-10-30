Владимир, , 16:04 — REGNUM Темпы вакцинации от ковида в России выросла в четыре раза за последнее время. Об этом сегодня, 30 октября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки по Владимирской области.

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«Мы видим по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что в настоящее время к вакцинации следует подходить как к обязательной необходимости. Мурашко сравнил вакцинацию с техническим обслуживанием автомобиля.

«Фраза «Не успел провакцинироваться» на сегодняшний день не аргумент <…> Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всех 85 регионах России введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан. Кроме того, власти вводят ограничения для невакцинированных, отсекая их от ряда сфер общественных жизни.