Москва, , 16:03 — REGNUM Детекторы российского телескопа ART-XC космической обсерватории «Спектр-РГ» позволили зафиксировать самые мощные солнечные вспышки в текущем солнечном цикле. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

Космическая обсерватории «Спектр-РГ» Technologiya.ru

Телескоп ART-XC работает в рентгеновском диапазоне. Заряженные частицы в потоке солнечных космических лучей являются вредным фоном для рентгеновского телескопа, искажающим его показания.

Чтобы не допустить влияния солнечных вспышек на собираемые телескопом данные, разработчики оснастили его системой регистрации солнечных вспышек и последующей «выбраковки» таких событий. Эта система впервые сработала 28 октября, когда на Солнце были зафиксированы одни из мощнейших вспышек за последние годы.

«Приобретённый опыт является исключительно важным, потому что в наступившем периоде максимума солнечной активности можно ожидать значительного числа таких вспышек», — подчеркнули в ИКИ РАН.

Отмечается, что возможность регистрации мощных солнечных вспышек может использоваться не только для подготовки орбитального телескопа к работе в неблагоприятных условиях. Также данные о солнечной активности могут применяться и для предотвращения чрезвычайных ситуаций в околоземном пространстве и на Земле.

Магнитные бури могут приводить к сбоям в спутниковой навигации и накоплению поверхностного заряда на элементах космических аппаратов. Также при сильной солнечной активности может требоваться коррекция напряжения в энергетических системах на Земле.

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