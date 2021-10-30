Новосибирск, 30 октября 2021, 15:59 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3355 пациентов, в том числе 47 детей. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил оперативный штаб региона.
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«В отделениях реанимации находятся 313 человек, на ИВЛ — 56 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.
Всего в регионе сделано 2 732 707 тестов на коронавирус.
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