Новосибирск, , 15:59 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3355 пациентов, в том числе 47 детей. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 313 человек, на ИВЛ — 56 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 732 707 тестов на коронавирус.

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