Кемерово, 30 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1911 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находятся 17 813 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 63 322 случая заражения коронавирусом, 59 957 человек выздоровели, 1454 пациента скончались.