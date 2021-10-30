Кемерово, , 15:39 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 октября, за прошедшие сутки выявлено 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 296 случаев.

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«Кемерово — 52, Новокузнецк — 44, Междуреченск — 30, Мыски — 26, Белово — 25, Осинники — 22, Прокопьевск — 21, Анжеро-Судженск — 20, Киселевск — 17, Юрга — восемь, Калтан — шесть, Кемеровский МО — пять, Юргинский МО — пять, Краснобродский — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Тайга — два, Беловский МО — два, Яшкинский МО — два, Полысаево — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 229 пациентов выздоровели, пятеро скончались.