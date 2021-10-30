Кемерово, 30 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2021 году дорожники построили 25 км и отремонтировали 66 километров федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

(сс) Angus MacRae Автомобильная дорога

«Дорожные работы в Кузбассе выполняются качественно и в срок, в юбилейном для региона году ввели в эксплуатацию важнейшие объекты — обход Мариинска и путепровод через Транссиб, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Работу мы продолжим и благодаря федеральной поддержке сможем не только привести в порядок ещё один участок федеральной трассы «Сибирь», но и построить обход Кемерова».

Так, в 2022 году планируется завершить строительство 9 км новой дороги на границе Кузбасса и Новосибирской области. В планах также капитальный ремонт 26 км и ремонт 36 км федеральной трассы, устройство защитных слоев на 22,3 км дорог.