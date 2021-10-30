Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Режиссёр Джейк Кэздан снимет комедийный фильм для Amazon Studios с участием актёра Дуэйна Джонсона. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США

Летом 2021 года стало известно, что кинокомпания Amazon Studios начала работу над новым комедийным фильмом с участием Дуэйна Джонсона. Сейчас в кинокомпании определились с режиссёром — им станет Джейк Кэздан, у которого Джонсон снялся в фильмах «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень».

Сценарий к фильму напишет Крис Морган, известный по работе над фильмами серии «Форсаж». Съёмки должны начаться в 2022 году, премьера запланирована на новогодние праздники 2023 года.

Предполагается, что приключенческая комедия Кэздана может положить начало новой рождественской франшизе. Предыдущий опыт сотрудничества Кэздана и Джонсона оказался удачным — оба сиквела «Джуманджи» собрали в прокате более $800 млн.

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