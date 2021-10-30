Красноярск, , 15:19 — REGNUM В Красноярском крае по данным на сегодня, 30 октября, за минувшие сутки выявлено 680 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 661 случай. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Всего на территории края зарегистрировано 130 566 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 45 503 контактных человека. Проведено всего 3 961 891 тестов на коронавирус.