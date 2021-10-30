Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 15:11 — REGNUM В тюменской Нижней Тавде рабочие нашли человеческие останки в подвале больницы №15. Об этом сообщает портал 72.ru.

Алессандро Аллори. Скелет

Человеческие кости были найдены ещё в середине лета, сообщил один из сотрудников подрядной организации, который предоставил изданию видеозапись момента страшной находки. Однако руководство больницы и его начальник приказали рабочим закопать части тела обратно, полицию вызывать не стали — нужно было быстрее выполнить заказ.

«Потом в ходе работы мы снова находили останки и звонили своему начальству. Начальник говорил, чтобы всё закапывали обратно. Просто не хотел, чтобы работа затягивалась», — отметил очевидец.

Его слова подтвердил ещё один свидетель. Пресс-секретарь нижнетавдинской больницы № 15 пояснила, что останки могут принадлежать умершим пациентам. Больнице больше ста лет, и скончавшихся людей в давние времена хоронили иначе.

В Следственном комитете Тюменской области сообщают, что по факту обнаружения останков в подвале нижнетавдинской больницы была проведена проверка, но состава преступления не выявлено.