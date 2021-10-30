Вашингтон, 30 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции перенесён на 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в районе запуска. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Ранее старт миссии был назначен на 31 октября. Решение о переносе принято из-за сформировавшегося на северо-востоке США циклона, который усилит ветер в районе запуска на мысе Канаверал и вдоль траектории полёта космического корабля.

Предстоящий старт станет третьим регулярным рейсом Crew Dragon к МКС. Пилотируемый корабль доставит на орбитальную станцию астронавтов NASA Раджа Чари, Томаса Маршберна и Кайла Бэррона, а также астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

Они сменят на МКС экипаж второй миссии Crew Dragon в составе астронавтов NASA Шейна Кимбро и Кэтрин Макартур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ и астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке. Планируется, что они вернутся на Землю в начале ноября 2021 года.