Сеул, , 14:56 — REGNUM В Южной Корее умер первый вакцинированный от ковида подросток. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает агентство «Рёнхап».

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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Установлено, что 13 августа ученику третьего класса старшей школы была сделана прививка от COVID-19 вакциной Pfizer. 27 октября, спустя 75 дней, этот ученик скончался.

Уточняется, что у умершего не было никаких серьезных хронических болезней. Власти изучают, явилась ли вакцинация причиной смерти.

Напомним, что на очередной волне коронавируса встал вопро о вакцинации детей. В ряде стран такая вакцинация уже начинается.