Ново-Огарево, Московская область, 30 октября 2021, 14:38 — REGNUM Залогом восстановления мировой экономики является равноправное сотрудничество государств мира. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

G20. флаги
G20. флаги
G20.org

«В целом, залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов», — заявил Путин.

«В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача «группы двадцати» как форума ведущих экономик мира», — указал он.