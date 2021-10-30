Ново-Огарево, Московская область, 30 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Залогом восстановления мировой экономики является равноправное сотрудничество государств мира. Об этом 30 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите G20.

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«В целом, залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов», — заявил Путин.

«В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача «группы двадцати» как форума ведущих экономик мира», — указал он.