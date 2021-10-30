Москва, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил странам «Большой двадцатки» выработать механизм оперативного обновления вакцин против коронавируса в связи с риском распространения новых штаммов этого патогена. Об этом российский лидер сказал сегодня, 30 октября, выступая на саммите «Большой двадцатки».

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

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Путин констатировал, что коронавирус, по всей видимости, так просто не отступит. Особенный риск представляет распространение новых штаммов. В связи с этим российский лидер предлагает разработать в мировом масштбе механизм быстрго обновления вакцин под новые штаммы коронавируса.

«По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность — я думаю, что представители ВОЗ ещё об этом скажут, — а с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин», — сказал президент России.