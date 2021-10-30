Москва, 30 октября 2021, 14:36 — REGNUM Самой популярной моделью пикапа в России по итогам продаж за три квартала 2021 года остался УАЗ «Пикап». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль УАЗ «Пикап»
Автомобиль УАЗ «Пикап»
Petr Magera

За первые девять месяцев 2021 года в России было продано 7,2 тыс. пикапов. Наибольшая часть продаж пришлась на УАЗ «Пикап», который был реализован в количестве 2,2 тыс. авто.

Модель Hilux от японского производителя Toyota лишь немного уступила в объёме продаж отечественному пикапу. За три квартала в России было продано 2,1 тыс. новых Toyota Hilux.

Третье место по объёму продаж в России среди новых пикапов заняла модель Mitsubishi L200, разошедшаяся в количестве 1,6 тыс. авто. Таким образом, на долю трёх наиболее популярных моделей пришлось более 80% рынка пикапов в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре директор по маркетингу и продукту автокомпании УАЗ Максим Куприн заявил, что в феврале 2022 года на Ульяновском автозаводе будет запущено производство первых электрических автомобилей.

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