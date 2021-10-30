Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Самой дорогой публичной компанией в мире по итогам торгов 29 октября стала американская корпорация Microsoft. Об этом сообщает агентство Reuters.

Microsoft efes

В ходе торгов 29 октября акции Apple упали на 1,8%, в результате чего рыночная капитализация компании снизилась до $2,48 трлн. В то же время акции Microsoft выросли на 2,2% до рекордного уровня $331,62 за штуку.

Благодаря к этому к окончанию торгов на этой неделе капитализация Microsoft достигла $2,49 трлн. Таким образом, Microsoft удалось обойти Apple и стать самой дорогой публичной компанией.

Снижение стоимости акций Apple объясняется плохой отчётностью по итогам четвёртого финансового квартала. Продажи Apple оказались ниже ожидаемых из-за проблем в глобальной цепочке поставок электронных компонентов.

Акции Microsoft в 2021 году выросли на 49% благодаря спросу на облачные сервисы компании. Стоимость акций Apple с начала года выросла на 13%.