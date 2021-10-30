Севастополь, 30 октября 2021, 13:57 — REGNUM Блокпосты на въездах в Севастополь заработали с 00:00 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В период до 7 ноября включительно въезд в город и выезд из него возможен исключительно при предъявлении QR-кодов либо документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса либо перенесенное заболевание.
Всего, уточнили в пресс-службе правительства города, на въездах действует семь блокпостов, а также пункт пропуска на железнодорожном вокзале. По данным правительства региона, на вокзалах отправления до всех пассажиров, покупавших билеты до Севастополя, доводилась информации о введенных в городе ограничениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в Севастополе введены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой — еще до нерабочих дней в городе регистрировалось ежедневно более 300 заболевших ковидом.