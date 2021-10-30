Севастополь, , 13:57 — REGNUM Блокпосты на въездах в Севастополь заработали с 00:00 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В период до 7 ноября включительно въезд в город и выезд из него возможен исключительно при предъявлении QR-кодов либо документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса либо перенесенное заболевание.

Блокпост на въезде в Севастополь Пресс-служба правительства Севастополя

Всего, уточнили в пресс-службе правительства города, на въездах действует семь блокпостов, а также пункт пропуска на железнодорожном вокзале. По данным правительства региона, на вокзалах отправления до всех пассажиров, покупавших билеты до Севастополя, доводилась информации о введенных в городе ограничениях.

«Сегодня с приходом первой электрички был развернут пост на железнодорожном вокзале, осуществлялась проверка у граждан, прибывающих пригородными поездами, справок и QR-кодов о прохождении вакцинации или справок о перенесенном заболевании. Из трех прибывших электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга в 09:09, прибыло 268 человек, из них пять человек не допустили. Люди покупают билеты и убывают в обратном направлении», — сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности Владимир Беспалый.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в Севастополе введены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой — еще до нерабочих дней в городе регистрировалось ежедневно более 300 заболевших ковидом.