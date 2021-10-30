Тверь, 30 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Тверской области в 2022 году в рамках реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 80 проектов — будет благоустроено благоустроить 20 дворовых территорий и 60 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях. Вопрос, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, обсуждался 29 октября на заседании президиума облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Торжок, смотровая площадка после благоустройства

«Задача — выполнить работы по благоустройству общественных пространств с применением качественных материалов. Видим большую востребованность проектов по приведению в порядок парковых зон. Акцент также будет сделан на дворовые территории», — отметил губернатор.

В частности, в следующем году в Твери планируется благоустроить зеленую зону в микрорайоне Мигалово на пересечении улиц Громова и Гайдара, территорию в районе застройки МЖК на улице Хромова, сквер на набережной Афанасия Никитина. В Торжке в план работ включено благоустройство трех пешеходных зон по Ленинградскому шоссе. В Удомле в нормативное состояние приведут сквер-бульвар по проспекту Энергетиков и сквер у дома №3 по Автодорожному переулку. В Нелидово отремонтируют сквер на улицах Советская и Панфилова и территорию улицы Матросова и площади Ленина. Дворы благоустроят в Твери, Кашине, Торопце, Западной Двине, Белом, Лесном, Кувшиново, ЗАТО Озерный, а также в поселках Калашниково, Великооктябрьский, Жарковский, Спирово, Селижарово и Сандово.

В общей сложности с 2022 по 2024 годы на реализацию мероприятий программы направят более 1,1 млрд рублей, в том числе более 1 млрд из федерального бюджета, 33,6 млн рублей из областного, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 11,3 млн рублей.