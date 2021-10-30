Улан-Удэ, , 13:41 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии завершился суд по делу о причинении смерти по неосторожности ребёнку. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда.

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По данным следствия, обвиняемый в момент трагедии управлял грузовым автомобилем, в кабине которого также находились два малолетних пассажира. При этом прав на перевозку детей до 7 лет у мужчины не было, а пассажирская дверь не была заблокирована.

При движении со скоростью 10 км/час, находившийся ближе к двери мальчик выпал из кабины, попав под заднее правое колесо грузовика. В результате полученных травм ребёнок скончался на месте.

«Приговором суда гр. М. признан виновным с назначением наказания в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте бдительны с малолетними пассажирами!» — добавили в суде.