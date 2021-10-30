Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Кинорежиссёр Джон Ву начал работу над своим первым американским боевиком за последние 15 лет. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Голливуд Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый проект Джона Ву получил название «Тихая ночь» (Silent Night). Главную роль в новом фильме Ву сыграет шведский актёр Юэль Киннаман, известный по фильмам «Робоком» и «Отряд самоубийц». Главной особенностью нового проекта станет полное отсутствие диалогов в будущем боевике.

«Тихая ночь» станет первой голливудской работой Джона Ву с 2005 года. Режиссёр начал свой творческий путь в Гонконге, после чего снял несколько фильмов в США. Одними из самых известных американских работ Джона Ву стали боевики «Без лица» и «Миссия невыполнима 2».

В последние 15 лет Джон Ву работал в Китае. Там он снял военно-исторические дилогии «Битва у Красной скалы» и «Переправа», а также триллер «Охота на человека».