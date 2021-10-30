Вашингтон, 30 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Джон Ву начал работу над своим первым американским боевиком за последние 15 лет. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Иван Шилов ИА REGNUM Голливуд

Новый проект Джона Ву получил название «Тихая ночь» (Silent Night). Главную роль в новом фильме Ву сыграет шведский актёр Юэль Киннаман, известный по фильмам «Робоком» и «Отряд самоубийц». Главной особенностью нового проекта станет полное отсутствие диалогов в будущем боевике.

«Тихая ночь» станет первой голливудской работой Джона Ву с 2005 года. Режиссёр начал свой творческий путь в Гонконге, после чего снял несколько фильмов в США. Одними из самых известных американских работ Джона Ву стали боевики «Без лица» и «Миссия невыполнима 2».

В последние 15 лет Джон Ву работал в Китае. Там он снял военно-исторические дилогии «Битва у Красной скалы» и «Переправа», а также триллер «Охота на человека».