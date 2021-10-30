30 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление экономического эксперта Виктора Скаршевского о том, что половина Украины рискует остаться без газа в том случае, если Россия перестанет его прокачивать по украинской ГТС.

Мирослава Романенко, , 14:50 — REGNUM Половина Украины рискует остаться без газа в том случае, если Россия перестанет прокачивать топливо по украинской ГТС. Об этом 29 октября в эфире канала UkrLIVE рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Юлий Клевер. Сборщик хвороста в заснеженном лесу. 1907

«У нас очень маленькие объемы транзита газа российского через Украину — 40 млрд кубометров. И сейчас этот объем еще может уменьшится, потому что контракт, который подписал Нафтогаз… позволяет Газпрому вообще не прокачивать газ… А если это произойдет, тогда без газа останется пол-Украины», — сказал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале NEWSONE. С одной стороны, ряд комментирующих указал на то, что Украина может остаться без газа — это, по их мнению, закономерно (в силу политики Киева). Но были и те, кто считают, что, несмотря ни на что, Россия не бросит в беде Украину.

«Пусть вам Европа газ даст. Россия вам ничего не должна…» — отреагировала Эмилия.

«Есть такая поговорка: летом готовь сани, а зимой готовь телегу», — отметила Роза Ш.

«Газа нет! Забыли, как не моргнув глазом, оставили Крым без воды и электричества!» — написала Olga K.

«Вы там беспилотники запускайте почаще, останетесь без угля, электроэнергии, дизеля!..» — пишет Ольга П.

«Байрактарами топите», — отреагировал Вася К.

«А как же пеньсильванский уголь от американских братьев?» — не без сарказма поинтересовался один из комментирующих.

«Передайте привет от молдаван нашим братьям украинцам и поставьте их любимую песню:

«Кабы не было зимы в городах и сёлах,

Никогда б не знали б мы этих дней весёлых!

Кабы не было зимы, а всё время лето,

Мы б не знали кутерьмы Новогодней этой.

Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы.

Трубопровод Prirodnadzor.admhmao.ru

Лёд на речке б не замёрз, кабы, кабы, кабы…» — с сарказмом написал «Пpoлetaя haд гheздom пcиxyшkи».

«Вот и получается, что лучший выход из этой ситуации для Киева — начать войну в Донбассе. На войну можно списать и холод, и голод», — отметил Dumitru.

«30 лет бежала Украина от России к незалежности… Россия их уговаривала, просила, денег вваливала. Когда Россия махнула рукой, мол *рен с вами, будьте незалежными, оказалось, что нет, мы так не согласны. Но как раньше уже не будет», — пишет Ольга.

«Вы, вроде, у Словакии газ покупали? Не правда ли? А что, у Словакии газ закончился? Причем здесь Россия?» — с сарказмом поинтересовалась Евгения М.

«А так думалось, что всегда можно гавкать на Россию и за это ничего не будет…» — добавил «дик дикий».

«Крым же выжил без воды и электроэнергии, когда Украина канал перекрыла и вышки ЛЭП взорвала. Ну так и Украина выживет без газа и электроэнергии. Пофиг», — отреагировал Iohan V.

«Россия как всегда поможет. Без какой-либо благодарности со стороны Украины, с плевками в её сторону, с ложью и желчью. Поможет от души, по-русски, без оглядки. А уже через месяц все умышленно про это забудут», — отметил Николай Б.

«Америка с вами, не переживайте», — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Можно топить навозом и соломой или шароварами», — иронизирует Саша П.

«Так вы «воюете» с Россией, так что выживайте сами, хватит лить помои на тех, кто поставляет вам газ», — призвал Юрий.

«Если Россия не будет качать газ через Украину, то без газа останется пол-Украины…» Но вы же не заключили контракта на поставку газа на Украину! То есть получается, намерены попросту вновь воровать газ, идущий через Украину в Европу?» — не понимает Стас Г.