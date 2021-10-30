30 октября 2021 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях прокомментировали вхождение в Черное море эсминца США Porter и отслеживание его действий российскими военными.

Светлана Шаповалова, , 14:49 — REGNUM Известие о том, что в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США Porter, в социальных сетях обсуждают, в основном, с иронией. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

Напомним, военные корабли НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря с начала военного конфликта на востоке Украины в марте 2014 года.

«Надо следить за кораблем с таким названием «Портер». Хороший корабль пивом не назовут. Команда может спьяну испугаться и шмальнуть торпеду, как «Мемфис» по «Курску», — иронизирует «Таки нет».

«Наблюдают? Ага! Поди наши пловцы давно его уже заминировали, вот и смотрят, когда ж обнаружат это пиндосы», — иронизирует N.

«Вопрос в другом: кто наблюдает за наблюдателями», — поддерживает другой участник дискуссии.

«На помощь украинцам Крым завоевывать плывет», — иронизирует Д.

«Так берите на таран, в чем проблема?» — предлагает Борис Аркадьевич.

«Вышел малость размяться — застоялся, однако», — шутит Воланд.

«Что-то перестали заходы делать на Кубу и Венесуэлу? Пора, пора начинать делать визиты и полеты», — смеётся Black Man.

«Привезли на Украину очередную партию стеклянных бус и заверенную сонным Джо «непоколебимую решимость», от которой афганских зацеперов до сих пор в дрожь кидает?» — вопрошает Серж Кирсан.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что эсминец с крылатыми ракетами на борту идёт в Чёрное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами», 29 октября было отмечено пресс-службой Шестого флота США на своей странице в Twitter.

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