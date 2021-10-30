Светлана Шаповалова, 30 октября 2021, 14:49 — REGNUM Известие о том, что в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США Porter, в социальных сетях обсуждают, в основном, с иронией. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881
Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

Напомним, военные корабли НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря с начала военного конфликта на востоке Украины в марте 2014 года.

«Надо следить за кораблем с таким названием «Портер». Хороший корабль пивом не назовут. Команда может спьяну испугаться и шмальнуть торпеду, как «Мемфис» по «Курску», — иронизирует «Таки нет».

«Наблюдают? Ага! Поди наши пловцы давно его уже заминировали, вот и смотрят, когда ж обнаружат это пиндосы», — иронизирует N.

«Вопрос в другом: кто наблюдает за наблюдателями», — поддерживает другой участник дискуссии.

«На помощь украинцам Крым завоевывать плывет», — иронизирует Д.

«Так берите на таран, в чем проблема?» — предлагает Борис Аркадьевич.

«Вышел малость размяться — застоялся, однако», — шутит Воланд.

«Что-то перестали заходы делать на Кубу и Венесуэлу? Пора, пора начинать делать визиты и полеты», — смеётся Black Man.

«Привезли на Украину очередную партию стеклянных бус и заверенную сонным Джо «непоколебимую решимость», от которой афганских зацеперов до сих пор в дрожь кидает?» — вопрошает Серж Кирсан.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что эсминец с крылатыми ракетами на борту идёт в Чёрное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами», 29 октября было отмечено пресс-службой Шестого флота США на своей странице в Twitter.

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