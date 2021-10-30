Москва, 30 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Черноморский флот России приступил к слежению за американским ракетным эсминцем USS Porter (DDG-78), который прошел черноморскими пролива и вышел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Stockpholio.net Черное море

Сообщается, что американский эсминец вооружен крылатыми ракетами. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием USS Porter ВМС США.

Ранее командование военно-морскими силами США подтвердило, что американские боевые корабли начали проводить операции в Черном море.

Напомним, что США регулярно отправляют свои боевые корабли в Черное море в рамках стратегии сдерживания России.