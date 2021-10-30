Вашингтон, 30 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi уступила второе место на мировом рынке смартфонов по объёму продаж американскому производителю Apple по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

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По данным IDC, в истекшем квартале компания Apple отгрузила 50,4 млн смартфонов, что на 6,1 млн больше, чем объёмы поставок китайского производителя Xiaomi. Таким образом, Apple удалось обойти Xiaomi и вернуть второе место по поставкам смартфонов.

Лидерство на глобальном рынке смартфонов удерживает южнокорейская компания Samsung, реализовавшая в третьем квартале 2021 года 69 млн устройств. При этом поставки Samsung в годовом исчислении снизились на 14,2%. Четвёртое и пятое место по объёму поставок смартфонов в истекшем квартале разделили китайские компании Vivo и Oppo, поставившие по 33 млн устройств.

Общее количество смартфонов всех производителей, проданных в 2021 году, достигло отметки в 331 млн. В третьем квартале поставки смартфонов упали на 6,7% в годовом исчислении. Падение поставок объясняется дефицитом чипов в полупроводниковой промышленности. Прогнозируется, что влияние этого кризиса на отрасль сохранится до конца 2022 года.