Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о публичном неуважении к обществу и оскорблении религиозных чувств в отношении молодой женщины, которая устроила фото‑ и видеосъемку обнажённых частей своего тела на фоне Исаакиевского собора и распространила записи в интернете.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

По данным следствия, 30-летняя подозреваемая, действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне православного собора, в котором также находится музей, фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела. После чего пересылала их с помощью мессенджера с целью распространения.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Это преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 30 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербурге.

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Напомним, в Москве гражданин Таджикистана Руслани Муроджонзода, известный как блогер Руслан Бобиев, приговорён к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, как и его 19-летняя подруга Анастасия Чистова.

Суд признал их виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 148 УК РФ. Как сообщало ИА REGNUM, Муроджонзода и Чистова приняли участие в фотосессии на фоне православного храма Василия Блаженного в центре Москвы, во время которой имитировали оральный секс.