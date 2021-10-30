30 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Максим Воронов, , 14:46 — REGNUM Детские фильмы и мультфильмы всё чаще не остаются в стороне от «взрослых» проблем. И это далеко не только «модные» и спорные темы, касающиеся всех видов толерантности, но и куда более привычные и вроде бы совершенно естественные явления, вторгшиеся в нашу повседневность за последние десятилетия. Например, тотальная зависимость от гаджетов, без которых юное поколение уже не мыслит своей жизни.

Постер мультфильма «Неисправимый Рон»

Режиссер Сара Смит в своем новом мультфильме попыталась методом фантастического отстранения взглянуть свежим взглядом на всем знакомые смартфоны, которые современные школьники не выпускают из рук. Если же у кого-то нет смартфона (крайне редкий случай) или он устаревшей модели, то такой ребенок вызывает у сверстников такие же чувства, как если бы он приходил в школу в заплатках с ног до головы. У него мало друзей «в реале», а если он еще и не подсел на соцсети, то и виртуальных «френдов». Он не может «стримить» обо всем, что происходит вокруг, делать селфи и оперативно загружать их в Интернет, собирая «лайки». Самый настоящий Робинзон, хоть и в толпе одноклассников. А еще смартфоны — точнее, алгоритмы установленных на них приложений и соцсетей — отслеживают интересы и вкусы пользователей и составляют для них список подходящих развлечений и даже «рекомендованных друзей». Единственное, что мобильные гаджеты пока не могут — передвигаться сами по себе без своих владельцев, но это сущие мелочи.

История «Неисправимого Рона» разворачивается в ближайшем будущем. Барни Пудовски — подросток из очень небогатой семьи, возможно, эмигрантской. Его мама умерла, отец выбивается из сил, торгуя всякой ерундой в Интернете, но зарабатывает гроши. Если бы не бабулины куры и коза, семья вообще жила бы впроголодь. У Барни в школе не только нет друзей, ему единственному не купили сферобота — маленького округлого самоходного робота-компаньона, совмещающего в себе возможности всех гаджетов. Барни страдает — и вот отец с бабушкой подбирают на свалке слегка побитый девайс и дарят ему на день рождения. Сферобот отчаянно «глючит» и «тормозит», к тому же он не подключен к сети, то есть он на первый взгляд лишь чуть лучше булыжника, который Барни «подарили» жестокие одноклассники. Мальчик хочет вернуть бракованный подарок, но внезапно оказывается, что бестолковый робот со сбитыми настройками способен защитить владельца от школьных хулиганов, а его наивность очень забавна, и он вполне может стать другом — настоящим, оффлайновым.

Робот, которого Барни назвал Роном по первым буквам его серийного номера, воспринимает всерьез идею дружбы. Его попытки найти мальчику друзей заставляют задуматься о том, как бы юные «юзеры» общались, отрубись вдруг разом Интернет. Наверное, тоже расклеивали бы объявления на столбах (о таком варианте, как объявления в газетах, нынешнее поколение, наверняка, и не слышало) или подлетали бы к незнакомцам, пугая их до полусмерти и нарываясь на сомнительных личностей. А вот как нормально завязывать дружбу — в каких-то общих делах и играх, пожалуй, пришлось бы учиться с нуля — совсем как Рону и Барни. Или с трудом припоминать, как делали это в детском саду.

Трейлер «Неисправимый рон» Цитата из видео на YouTube

Есть в мультике и злодей. И вот тут-то сюжет и начинает давать сбои, от серьезной заявки скатываясь к чему-то совсем наивному. Потому что бездушный бизнесмен Эндрю — компаньон изобретателя-идеалиста Марка — на олицетворение зла как-то не тянет, да и желает он не власти над людьми (а для этого у него есть абсолютно все возможности, например, возможность шпионить за детьми через камеры их сфероботов и через «сферосеть»), а совершенно банальной прибыли с продаж. Конечно, он плохой человек и способен оставить заблудившегося ребенка-астматика погибать в лесу, дабы спрятать концы в воду и избежать проблем, к тому же он не прочь отучить детей дружить с кем-то, кроме своих изделий, но, будучи разоблаченным, легко сдается и отдает Марку бразды правления. Вот бы все владельцы информационных суперкорпораций были такими покладистыми…

Финал же и вовсе понять сложновато. Новый «алгоритм дружбы», который выработал у себя Рон, общаясь с Барни, распространили на всех сфероботов, они стали более «живыми» и начали более полноценно общаться со своими хозяевами и другими роботами. Но дети так и остались прикрепленными к своим электронным «питомцам», и не вполне ясно, почему дружба с «ожившим» роботом не заменила им любую другую дружбу, как этого и хотел Эндрю. Вообще все конфликты в мультфильме разрешаются, как по мановению волшебной палочки, и те одноклассники, которые травили Барни или сторонились его, вдруг стали его лучшими друзьями. Одних пробудившихся воспоминаний о детском садике для этого как-то маловато…

Конечно, хорошо, что проблема поставлена, причем в мультфильме для детей, а не в солидных газетах и журналах, которых дети не читают, и не в родительских нравоучениях, которые они часто пропускают мимо ушей. Наверняка многие ситуации вызовут у ребят отклик, например, ужасное положение, в которое попала девочка Саванна, невольная «героиня» завирусившегося ролика, где она предстала в смешном и жалком виде: в реальности такие истории порой заканчиваются очень печально. Но, похоже, авторы предлагают всего лишь сделать цифровую среду, в которую погружены дети, более дружественной и безопасной, защищенной от тотальной слежки. Альтернативой гаджетам предстают разве что вылазки в лес… но опять же с гаджетами, которые, бесспорно, могут и жизнь спасти, но жили ведь как-то люди на природе и без них…

Чем-то история о маленьком цифровом «друге» напоминает старый советский мультфильм Романа Качанова «Варежка». Большая разница в том, что девочке из советского мультика все же купили живую собаку. Кстати, в «Неисправимом Роне» у ребят что-то не видать дома ни собак, ни кошек, а ведь питомцы и забота о них могут научить человечности лучше, чем самый продвинутый «тамагочи».