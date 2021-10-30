30 октября 2021 | Время чтения 10 мин

По мере того как политика центральных банков будет оказываться бессильной перед инфляцией, доверие к эмитируемым ими валютам и в целом к их финансовой политике будет снижаться. На этом фоне могут возникнуть риски совершения «революции» криптовалютой. Понимают ли это центробанки? Создается впечатление, что нет. Но ведь это только впечатление.

Галина Смирнова, , 14:46 — REGNUM Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ в четверг, как пишет портал investing со ссылкой на публикацию Рейтер, сказала, что хватка пандемии ослабла, выразив уверенность, что и инфляция в среднесрочной перспективе останется ниже ориентира центробанка. При этом ЕЦБ не стал вносить изменений в денежно-кредитную политику, отложив до декабря решения о прекращении чрезвычайных мер стимулирования и нормализации денежно-кредитной политики и сохранив ключевую ставку на уровне минус 0,5%. Госпожа Лагард заявила:

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть все основания полагать, что… последствия восстановления с одной стороны и цены на энергоносители с другой постепенно будут сходить на нет в течение 2022 года».

Как выразилась глава ЕЦБ, в ведомстве уверены, что «анализ временного характера этих двух категорий действительно верен, и это приведет к снижению в течение 2022 года». Примечательно, что экономическими рисками Лагард, как и другие представители центробанков мира или аналитиков известных международных институтов, называет пандемию и дальнейший прогресс вакцинации. По ее словам, «восстановление по-прежнему зависит от течения пандемии и дальнейшего прогресса вакцинации», а «риски для экономического прогноза в целом сбалансированные». Между тем она же и подчеркивает, что «если дефицит предложения и высокие цены на энергоносители продлятся дольше, это может замедлить восстановление».

«В то же время, если «бутылочные горлышки» выльются в более сильное, чем ожидается, увеличение зарплат или если экономика быстрее вернется к полной загрузке мощностей, ценовое давление может усилиться», — считает глава ЕЦБ, все-таки ожидающая в этом году дальнейшего роста инфляции.

Кристин Лагард World Economic Forum

То есть в принципе всё под контролем?! Как будто это пандемия сыграла злую шутку с ценами на энергоресурсы, а не рыночный механизм, послуживший энергетическому кризису в Европе. Как будто реализация экологической повестки, инициированная Европой, на самом деле только обозначившая себя сейчас, уже и близится к концу, а рост цен на энергоресурсы вовсе не отразится на ценах продукции, выпускаемой всеми другими отраслями. И как будто США уже отказались от стимулирующих мер. К слову, как подмечено автором Кэти Лиен в другой публикации портала, отчет по ВВП США оказался более значимым драйвером для курса евро/доллар, чем заявление Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Согласно свежим данным, экономика США в третьем квартале выросла всего на 2%, что оказалось самым низким показателем с момента падения экономической активности во втором квартале 2020 года под влиянием пандемии. Тогда ВВП упал на ошеломляющие 31,2%. Этот отчет по ВВП предполагает, что председатель Джером Пауэлл на следующей неделе напомнит рынкам, что ожидать скорого повышения ставок не стоит, при этом рынок уже учел в котировках готовящийся запуск процедуры сворачивания программы выкупа активов. Доллар упал в ходе нью-йоркской сессии четверга. Евро извлек наибольшую пользу из слабости доллара. Но именно отсутствие спроса на валюту США было единственной причиной роста пары. ЕЦБ не стал корректировать параметры денежно-кредитной политики, и при этом он куда меньше обеспокоен всплеском инфляции, чем его «коллеги» из других стран. Кроме того, со ссылкой на публикацию Bloomberg автор Дмитрий Демиденко подмечает, что внутри управляющего совета ЕЦБ имеет место раскол: далеко не все уверены, что в 2022 году темпы роста потребительских цен начнут сокращаться. Хотя, добавим, по большому счету цены на энергоресурсы еще толком не вылились на рынок других товаров.

Российский же центробанк, как известно, в борьбе с инфляцией уже несколько раз поднимал ключевую ставку. В общей сложности с апреля и по сей день ее размер был повышен на 2,5 п. п. Последний — сентябрьский всплеск инфляции — Банк России называл сезонным и скорее всего временным. Временным, если с урожаем этого года будет всё в порядке. Повышенные же инфляционные риски, как отмечал ЦБ РФ, по-прежнему исходят от мировых рынков, а наиболее устойчивым риском является дисбаланс между текущим уровнем спроса и способностью предложения удовлетворить этот спрос. Множество российских экспертов, экономистов отмечают, что повышением ключевой ставки проблему российской инфляции ЦБ РФ не решит. В России она, по их мнению, носит немонетарный характер. А вот ставки по вкладам могут стать привлекательнее. Но вернутся ли сбежавшие из банков сбережения, вот в чем вопрос. Удастся ли центробанкам мира, которые не способны одолеть инфляцию, вернуть расположение своих так называемых кредиторов. Как ранее отмечали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» на фоне мягкой денежно-кредитной политики и с развитием IT-технологий депозиты стали перетекать на фондовый рынок. При этом некоторые российские эксперты периодически сотрясают информационное пространство мнением о том, что и сбережения россиян могут сгореть и мировые фондовые рынки обрушатся. Так, например, экономист Михаил Делягин заявил на портале «Экономика Сегодня», что присоединение Тайваня к Китаю обрушит мировые рынки из-за экономического ответа США. Американское эмбарго против Китая, по его мнению, повлечет обрушение мировых фондовых рынков: курс доллара резко вырастет, как обычно это происходит в периоды кризисов, затем обрушение затронет большинство государств мира, а наиболее подорожавшими активами станут золото и ведущие криптовалюты, которые будут использоваться инвесторами как механизм спасения средств. Несколько лет назад, в ноябре 2017 года, как сообщал Рамблер со ссылкой на радио Sputnik Беларусь, Делягин называл криптовалюту прекрасным спекулятивным инструментом.

«По сути дела это новая финансовая система, очень слабо зависящая от государств. Это деньги глобального бизнеса и для глобального бизнеса, они абсолютно непрозрачны, то есть вы не знаете, как будут меняться правила, а они будут меняться, скорее всего, вы не анонимны, вас достаточно легко можно ограбить, но при этом криптовалюты — прекрасный спекулятивный инструмент, у них очень сильные колебания и, в целом, они будут расти», — цитировало издание слова экономиста.

Михаил Делягин Антон Носик

Тогда Делягин выражал мнение о том, что государство должно попытаться само эмитировать криптовалюту, как элемент будущего (это делают китайцы, их криптовалюта Neo — инструмент китайского государства — Sputnik). На днях же, как сообщал «Московский Комсомолец», экономист в интервью YouTube-каналу «Аудиостатьи» заявил, что в России из-за экономического кризиса могут закрываться мелкие региональные банки, посоветовав тем, кто хранит в таких банках сбережения в размере, превышающем 1,4 млн рублей, перевести их в любой из топ-20 российских банков, ограничив при этом объем одного вклада суммой в 1,4 млн рублей. Ранее Михаил Делягин предупреждал россиян и о том, что их сбережениям грозит «обнуление» из-за высокой инфляции в 2022 году.

Куда же вложить сбережения тем у кого они есть, причем в размерах, превышающих 1,4 млн рублей? В августе прошлого года издание РБК задавалось вопросом вложения куда более скромной суммы средств — 100 тысяч рублей, предлагая «5 вариантов с криптовалютой». Так, РБК сообщал, что в 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, правительства крупных стран вынужденно применяют стимулирующие меры, которые приводят к повышенной инфляции, снижению доходности вкладов в банках и потере доверия людей к традиционным способам заработка. Они ищут новые варианты для вложения средств, чтобы защитить свои сбережения от обесценения национальных валют. Одним из таких вариантов стал рынок криптовалют. Эксперты, чье мнение приводило издание, говорили о том, что крипторынок лучше подходит для инвестирования, а не для активной торговли внутри дня или среднесрочной, правда, с некоторыми оговорками на необходимое наличие опыта, знаний, стиля торговли, рыночных условий. Если есть возможность получать дивиденды от команды разработчиков или какой-либо криптовалютной биржи или обменника, такой вариант стал бы предпочтительней, поясняли эксперты, советуя при этом внимательно изучать условия, планы и текущее состояние компаний, особенно если есть планы инвестировать в стартапы и не с помощью лицензированных брокеров. Более того, как подчеркивали эксперты, на рынке уже достаточно инструментов, работающих по всем правилам регуляторов — акции крупных ИТ-компаний, которые участвуют в разработке блокчейн-проектов и паи в ETF данного сегмента рынка, которые, по их мнению, являются «великолепным компромиссом для начинающего инвестора».

Пытаются ли центробанки противостоять именно развитию криптовалют? По сути криптовалюта имеет высокие политические риски. Но сказать, что главные в мировой экономике центробанки активно противостоят их развитию, нельзя. Впечатление, что больше слов, чем дела. В середине сентября издание Forbes со ссылкой на CNBC сообщало, что основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что люди должны рассматривать любую альтернативу наличным деньгам и другим финансовым активам и криптовалюта в этом смысле — хорошая возможность. При этом он предупредил, что если биткоин получит массовое распространение, то регуляторы могут взять его под полный контроль.

«Я думаю, что в конце концов, если это действительно удастся, они убьют его, попытаются убить. Думаю, что убьют, потому что у них есть способы сделать это», — цитирует Forbes слова Далио, который также отметил, что правительства разных стран не имеют единого мнения насчет регулирования криптовалюты: Сальвадор ее принимает, Китай и Индия пытаются ограничить, а США — взять под контроль.

Рей Далио (сс) Web Summit — HM1 7481

Заметим, убить и взять под контроль все-таки разные по сути понятия. И вот тут стоит привести другой пример. Издание ТАСС в августе этого года сообщало, что глава Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, заявлял, что ведомство нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию (!) рынка криптовалюты. По словам главы комиссии, как пишет ТАСС, «в настоящее время не хватает защиты инвесторов» в сфере применения криптовалюты. Руководитель комиссии отметил, что в настоящее время криптовалюту иногда применяют в качестве «незарегистрированных ценных бумаг» без какого-либо надзора со стороны профильных регулирующих органов.

«Это оставляет возможность для манипуляции ценами. Из-за этого инвесторы уязвимы», — сказал он.

Как подчеркнул Генслер, необходимость более тщательного регулирования нужна и из-за того, что криптовалюту нередко применяют для отмывания денег, обхода санкций, уклонения от выплаты налогов и выплаты выкупа хакерам.

Вместе с тем напомним, в июле Банк России представил для общественных обсуждений проект об основных направлениях развития финансового рынка в ближайшие три года. В документе обозначены главные цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи, планируемые к реализации совместно с Правительством для создания благоприятных условий для рыночных сил, определяющих развитие финансового рынка. В числе значительных рисков, которые могут помешать планам российского центробанка при развитии финансового рынка в ближайшие годы по обозначенным направлениям, регулятор указал глобальные макроэкономические и геополитические факторы: возможное усиление инфляционного давления, обострение долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, высокая неопределенность перспектив роста мировой экономики, а также последствий сворачивания антикризисных мер правительствами и центральными банками многих стран. Эти факторы, как указывалось в проекте документа, могут повлиять на динамику и развитие мировой экономики, потоков капитала между странами, а также валютный курс, учитывая открытый характер российской экономики. А при отсутствии глобального регулирования, ограничивающего (!) использование в расчетах современных денежных суррогатов, могут усилиться риски их дальнейшего значимого распространения в мире.