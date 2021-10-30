Москва, , 17:11 — REGNUM 15 ноября 2021 года в Культурном центре МИД России состоится церемония вручения ежегодной Международной литературной премии «Буламаргъ».

Пятое юбилейное мероприятие откроет Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. После завершения официальной части Президент готов ответить на вопросы журналистов.

В рамках мероприятия состоится презентация Первого путеводителя по РЮО, изданного в Москве.

В качестве почетных гостей приглашены — Руководство МИД РФ, Россотрудничества, Дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, Союза писателей России.

Международная литературная Премия «Буламаргъ» учреждена в 2016 году совместно с Посольством РЮО в РФ для популяризации осетинского языка.

В 2020 году Совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России. Произведения авторов, пишущих на русском языке, рассмотрены при поддержке руководства Союза писателей России.

Кто станет победителем в двух номинациях, станет известно на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Москве 15 ноября.

Церемония награждения состоится 15 ноября в 18.00 по адресу: ул. Улофа Пальме, д. 5. Сбор гостей в 17.30. Вход по приглашениям/аккредитации.