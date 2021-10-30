Вашингтон, 30 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Съёмки второй части фантастического фильма «Дюна» начнутся не ранее осени 2022 года, заявил режиссёр Дени Вильнёв в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Экранизация романа Фрэнка Герберта в версии от Дени Вильнёв вышла в прокат осенью 2021 года. Вскоре после начала проката студия Legendary Pictures объявила, что фильм получит продолжение. В анонсе говорится, что вторая часть «Дюны» должна выйти в прокат в октябре 2023 года.

«Это фантастические новости, но они подразумевают и большие трудности. Хорошо, что уже проведена большая работа по дизайну, кастингу, локациям и написанию сценария… Так что нам не приходится начинать работу с нуля», — прокомментировал Вильнёв.

Он добавил, что «Дюна 2» станет прямым продолжением первого фильма. Вильнёв подчеркнул, что хочет приступить к съёмкам как можно раньше, но вряд ли их получится запустить ранее осени 2022 года.