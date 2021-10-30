Чита, 30 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 143 310,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова Продовольствие на прилавке

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 51,0%, непродовольственные товары — 49,0%. Оборот общественного питания сложился в сумме 7889,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 136,6% к январю-сентябрю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 126 278,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-августе 2020 года.

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