Горно-Алтайск, , 12:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+23), Майминского (+10), Шебалинского (+9), Турочакского (+6) и других районов. Всего за время пандемии, таким образом, число выявленных случаев инфицирования в регионе достигло 22 937.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 13, за весь период — 20 929. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1123, за весь период — 305 585», — добавили в оперштабе.