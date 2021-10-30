Чита, 30 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе-сентябре 2021 г. составил 72 906,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,1% больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Оптовая закупка продуктов

На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 77,7% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 56 652,7 млн. рублей, 109,7% к январю-сентябрю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе-июле 2021 г. составил 54 439,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в январе-июле 2020 года.

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